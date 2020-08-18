Орловец оставил соседей знакомых без телевизора Он еще и приставку забрал.





В следственные органы Мценска с заявлением о краже обратились жильцы одного из местных общежитий. Они пояснили, что из их открытой комнаты, воспользовавшись кратковременным отсутствием владельцев, похитили указанное имущество на сумму в 18 000 рублей.

В результате принятых силовиками мер был установлен 51-летний амчанин, виновный в преступлении. Он пришел в гости к соседям потерпевших, а когда ему никто не открыл, то зашел в комнату их соседей и присвоил их имущество.



В дальнейшем злоумышленник продал похищенное за 3 000 рублей.



В данный момент подозреваемый находится под арестом. Ведется следствие. Продолжается поиск имущества потерпевших – отмечено в сообщении регионального УМВД.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



