вторник 18.08.2020 16:13:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков: «Наша задача - пресечение любых коррупционных проявлений в любых формах»

Основные направления борьбы с коррупцией в области обсудили сегодня губернатор и орловские силовики. В режиме видеоконференции прошло заседание антикоррупционной комиссии.


Особый акцент Андрей Клычков сделал на защиту от коррупционных посягательств тех финансовых средств, которые поступают на реализацию национальных проектов. В этом году на Орловщине утверждено 49 программ, на которые из государственного и областного бюджетов выделено свыше 6 млрд рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В числе наших важнейших совместных задач – пресечение любых фактов хищения и незаконного использования бюджетных средств, взяточничества, выявление преступных схем при ведении государственных и муниципальных закупок, служебного подлога, злоупотребления полномочиями, словом, любых коррупционных проявлений в любых формах, которые могут быть».



Иван Суверин
18 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.