Андрей Клычков: «Наша задача - пресечение любых коррупционных проявлений в любых формах» Основные направления борьбы с коррупцией в области обсудили сегодня губернатор и орловские силовики. В режиме видеоконференции прошло заседание антикоррупционной комиссии.





Особый акцент Андрей Клычков сделал на защиту от коррупционных посягательств тех финансовых средств, которые поступают на реализацию национальных проектов. В этом году на Орловщине утверждено 49 программ, на которые из государственного и областного бюджетов выделено свыше 6 млрд рублей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В числе наших важнейших совместных задач – пресечение любых фактов хищения и незаконного использования бюджетных средств, взяточничества, выявление преступных схем при ведении государственных и муниципальных закупок, служебного подлога, злоупотребления полномочиями, словом, любых коррупционных проявлений в любых формах, которые могут быть».





Иван Суверин

18 августа 2020 года



