Орловские полицейские поймали насильника, находившегося в федеральном розыске От его действий пострадали две орловчанки.





По версии правоохранителей, преступления подозреваемый совершил в июле и августе этого года. Первый эпизод произошел в районе улицы Машиностроительной, второй – рядом с СНТ «Дормашевец». Каждый раз злоумышленник угрожал жертвам убийством с применением ножа.



Под тяжестью улик ранее судимый 54-летний местный житель сознался в преступлениях. Сейчас расследование дел продолжается, обвиняемый взят под стражу, решается вопрос о выборе мере пресечения – сообщили в пресс-службе регионального СК.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



