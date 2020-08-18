Орловщина. «Бирюзовое кольцо России» На днях состоялась презентация этого проекта федеральным и региональным представителям туриндустрии. Бренд объединил шесть городов области, стоящих на реках Ока, Сосна и Зуша. И буквально в каждом из них есть что показать и о чем рассказать туристам. Пока проект включил в себя 23 пункта и это огромная материальная и творческая задача. Туристическое будущее рассматривала Эва Стасюлевич.





Если взглянуть на карту, то орловское «Бирюзовое кольцо» больше похожее на треугольник, голубые линии которого общей длиной 587 километров связывают Орловское полесье, Спасское-Лутовиново, байдарочный и воздушный порт, гору Самород в Мценске, Сабуровскую крепость и еще два десятка достопримечательностей и памятных мест Орловского края. Цифры пока не окончательные. Еще требуется развернутая дискуссия с участием представителей туроператоров, общественности, активных граждан, для того чтобы понять, какие объекты обладают наибольшим потенциалом притягательности, привлекательности для туристов, и здесь есть спорные моменты. Но также есть и огромное желание попасть в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который появится в 2021 году. Смысловая нагрузка туристических объектов выходит на первый план.



Андрей Карпов, и.о. руководителя департамента по проектам развития территорий Орловщины: «В первую очередь, мы работаем сейчас над брендом, над его смысловым наполнением, над вовлечением представителей туриндустрии Орловской области и других регионов, которые так же проявляют интерес. И если у нас это приобретет законченный, целостный продукт туристический, тогда следующим этапом будет постепенное, плавное наращивание сферы гостеприимства».

Кстати, в последние годы в малых городах Орловщины уже стала появляться гостиничная инфраструктура, которая при условии развития внутреннего туризма будет улучшаться. Пока неясно, сколько будет стоить создание бренда и его продвижение. Возможно, если область с «Бирюзовым кольцом» войдет в нацпроект, то реальная помощь придет уже на федеральном уровне. А представить, безусловно, есть что. Главное - как это сделать. В настоящее время туррынок переживает подъем, очень важно занять определенное место, выделиться, чтобы на начальном этапе, когда турист принимает решение, куда ехать, он выбрал именно наш регион.



Игорь Савушкин, туроператор активного отдыха: «Главное - чем-то отличаться от других. Таких, как мы, много – пол-России и, тем не менее, вопрос брендирования очень важен, для того чтобы на первоначальном уровне, когда человек подумал: «А куда бы мне поехать?», он выбрал что-то необычное, интересное, и он выбрал наш бренд, приехал, привез деньги, и мы бы на эти деньги развивались и процветали».

Отличие от других - событийный туризм, успех которого показали два фестиваля, проведенные в Болхове – «Бирюза» и «Гречневая каша». Есть в области красивые легенды и предания, связанные с определенными местами, есть уникальные ландшафтные зоны, есть литературная составляющая от Спасского-Лутовинова до Малоархангельска, который, кстати, стал местом событий знаменитого гоголевского «Ревизора». Словом, туристическая конфетка безусловно есть. Дело, выражаясь кулинарным языком, за улучшением рецептуры и «упаковки».





Эва Стасюлевич

18 августа 2020 года



