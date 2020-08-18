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Телефоны дежурных служб по городу Орлу
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УМВД России по г. Орлу
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8-4862-43-36-02
8-4862-40-09-02
55-21-34 (по Железнодорожному району)
76-26-40, 40-00-71 (по Заводскому району)
36-02-02, 33-08-18 (по Северному району)
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ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области
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8-4862-72-34-12
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БУЗ ОО ССМП
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8-4862-76-35-90
03, 103
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АО «Газпром газораспределение Орел»
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8-4862-43-49-04
04,104
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ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
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8-4862-72-19-36
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ООО «Орловская теплосетевая компания»
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8-4862-55-29-74
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МПП ВКХ «Орелводоканал»
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8-4862-43-26-89
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ООО «Орелоблэнерго»
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8-4862-55-35-14
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МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города»
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8-4862-30-70-37
8-915-501-02-02
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МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»
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8-4862-20-13-79
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МКУ «ЕДДС города Орла»
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8-4862-43-22-12
8-4862-43-37-35 (ф)
8-4862-76-40-93
54-45-75 (Железнодорожный район)
73-54-80 (Заводской район)
33-16-20 (Северный район)
43-04-33 (Советский район)
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МУП ЖРЭП(з)
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8-4862-76-44-44
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ООО «ЖКХ-ЦЕНР «ЕДИНОЕ ОКНО»
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8-800-510-510-0
8-4862-54-00-64
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43-23-90
43-75-07
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76-18-33 1ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Полесская, 59)
36-50-00 2ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Бурова, 9)
55-08-52 3ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Русанова, 24)
42-99-85 5ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Кромская, 21)
76-32-56
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горячая линия Департамента здравоохранения Орловской области
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+7(4862) 43-53-25
44-23-05
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Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - горячая линия для одиноких и пожилых людей
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8-800-550-58-82
633-445
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отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области
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42-91-82
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горячая линия Роспотребнадзора
(антикризисное консультирование)- для ИП и организаций
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88001005969
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Фонда социального страхования
(по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности)
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88003027549
8(4862) 54-81-81
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Департамент образования Орловской области
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59-82-90