Телефоны дежурных служб по городу Орлу Телефоны дежурных служб по городу Орлу УМВД России по г. Орлу 8-4862-43-36-02 8-4862-40-09-02 55-21-34 (по Железнодорожному району) 76-26-40, 40-00-71 (по Заводскому району) 36-02-02, 33-08-18 (по Северному району) ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области 8-4862-72-34-12 БУЗ ОО ССМП 8-4862-76-35-90 03, 103 АО «Газпром газораспределение Орел» 8-4862-43-49-04 04,104 ООО «Газпром теплоэнерго Орел» 8-4862-72-19-36 ООО «Орловская теплосетевая компания» 8-4862-55-29-74 МПП ВКХ «Орелводоканал» 8-4862-43-26-89 ООО «Орелоблэнерго» 8-4862-55-35-14 МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города» 8-4862-30-70-37 8-915-501-02-02 МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 8-4862-20-13-79 МКУ «ЕДДС города Орла» 8-4862-43-22-12 8-4862-43-37-35 (ф) 8-4862-76-40-93 54-45-75 (Железнодорожный район) 73-54-80 (Заводской район) 33-16-20 (Северный район) 43-04-33 (Советский район) МУП ЖРЭП(з) 8-4862-76-44-44 ООО «ЖКХ-ЦЕНР «ЕДИНОЕ ОКНО» 8-800-510-510-0 8-4862-54-00-64 Единая служба спасения 101, 112 Дежурный службы УФСБ России по Орловской области 43-23-90 43-75-07 Дежурный пожарной части 76-18-33 1ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Полесская, 59) 36-50-00 2ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Бурова, 9) 55-08-52 3ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Русанова, 24) 42-99-85 5ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Кромская, 21) 76-32-56 горячая линия Департамента здравоохранения Орловской области +7(4862) 43-53-25 44-23-05 Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - горячая линия для одиноких и пожилых людей 8-800-550-58-82 633-445 отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 42-91-82 горячая линия Роспотребнадзора (антикризисное консультирование)- для ИП и организаций 88001005969 Фонда социального страхования (по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности) 88003027549 8(4862) 54-81-81 Департамент образования Орловской области 59-82-90





Орловское Информбюро

18 августа 2020 года



