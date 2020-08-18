вторник 18.08.2020 16:13:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
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Контакты

Телефоны дежурных служб по городу Орлу

Телефоны дежурных служб по городу Орлу
УМВД России по г. Орлу
8-4862-43-36-02
8-4862-40-09-02
55-21-34 (по Железнодорожному району)
76-26-40, 40-00-71 (по Заводскому району)
36-02-02, 33-08-18 (по Северному району)
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области
8-4862-72-34-12
БУЗ ОО ССМП
8-4862-76-35-90
03, 103
АО «Газпром газораспределение Орел»
8-4862-43-49-04
04,104
ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
8-4862-72-19-36
ООО «Орловская теплосетевая компания»
8-4862-55-29-74
МПП ВКХ «Орелводоканал»
8-4862-43-26-89
ООО «Орелоблэнерго»
8-4862-55-35-14
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города»
8-4862-30-70-37
8-915-501-02-02
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»
8-4862-20-13-79
МКУ «ЕДДС города Орла»
8-4862-43-22-12
8-4862-43-37-35 (ф)
8-4862-76-40-93
54-45-75 (Железнодорожный район)
73-54-80 (Заводской район)
33-16-20 (Северный район)
43-04-33 (Советский район)
МУП ЖРЭП(з)
8-4862-76-44-44
ООО «ЖКХ-ЦЕНР «ЕДИНОЕ ОКНО»
8-800-510-510-0
8-4862-54-00-64
    Единая служба спасения
    101, 112
    Дежурный службы УФСБ России по Орловской области
43-23-90
43-75-07
    Дежурный пожарной части
76-18-33 1ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Полесская, 59)
36-50-00 2ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Бурова, 9)
55-08-52 3ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Русанова, 24)
42-99-85 5ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС Росиии по Орловской области (ул. Кромская, 21)
76-32-56
горячая линия Департамента здравоохранения Орловской области
+7(4862) 43-53-25
44-23-05
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - горячая линия для одиноких и пожилых людей
8-800-550-58-82
633-445
отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области
42-91-82
горячая линия Роспотребнадзора
(антикризисное консультирование)- для ИП и организаций
88001005969
Фонда социального страхования
(по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности)
88003027549
8(4862) 54-81-81
Департамент образования Орловской области
59-82-90



Орловское Информбюро
18 августа 2020 года
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