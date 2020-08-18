|
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Общее число заболевших коронавирусом орловцев приближается к 6,5 тысячам. Сейчас в регионе 4 очага - в медицинских и социальных учреждениях. В Богдановском доме-интернате болеют 111 человек.
- Расходование средств, получаемых на нацпроекты, - под особый контроль. Тему обсудили сегодня на заседании антикоррупционной комиссии.
- Следователи задержали орловца, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в двух изнасилованиях.
- В регионе разрабатывают новый бренд. Города хотят соединить по водным артериям.
Вести-Орёл
18 августа 2020 года