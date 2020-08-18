Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Общее число заболевших коронавирусом орловцев приближается к 6,5 тысячам. Сейчас в регионе 4 очага - в медицинских и социальных учреждениях. В Богдановском доме-интернате болеют 111 человек.



- Расходование средств, получаемых на нацпроекты, - под особый контроль. Тему обсудили сегодня на заседании антикоррупционной комиссии.



- Следователи задержали орловца, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в двух изнасилованиях.



- В регионе разрабатывают новый бренд. Города хотят соединить по водным артериям.



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Вести-Орёл

18 августа 2020 года



