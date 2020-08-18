Орловские заключенные участвуют в Спартакиаде Попробовать свои силы может любой желающий.





Присутствуют следующие виды состязаний: жим гири от плеча, бег на стометровку, отжимание от пола, дартс и шахматы, настольный теннис, подтягивание и прыжки через скакалку.



Все состязания проводятся с учетом всех санитарно-противоэпидемиологических требований – отметили в сообщении регионального УФСИН.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



