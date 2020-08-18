Коронавирус. Карта распространения заболевания в Орловской области Сегодня в регионе выявлено 43 новых случая COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 18 августа в регионе зарегистрированы 6479 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составляет 1439 человек, выздоровели 4941 человек. 99 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3125 жителей Орла, 760 – в Орловском районе, 601 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 242 – в Урицком районе, 219 – в Ливнах, 199 – в Болховском районе, 132 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 95 – в Хотынецком районе, 99 − в Ливенском районе, по 80 – в Новосильском и Свердловском районах, 79 – в Кромском районе, 77 - в Верховском районе, 68 − в Покровском районе, 65 – в Малоархангельском районе, 63 – в Шаблыкинском районе, 59 – в Знаменском районе, по 56 - в Залегощенском и Глазуновском районах, 50 − в Должанском районе, по 39 – в Колпнянском и Троснянском районах, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.













Орловское Информбюро

18 августа 2020 года



