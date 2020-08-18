«Гений взрыва»: судьба на фоне эпохи» - новая монография о жизни и боевом пути Ильи Старинова 18 августа в Среднерусском институте управления – филиале РАНХИГС вышла научная монография доктора исторических наук, профессора Павла Меркулова «Гений взрыва»: судьба на фоне эпохи» о жизни и боевому пути уроженца Болховского района Ильи Григорьевича Старинова.





Илья Григорьевич Старинов – необыкновенный человек удивительной судьбы, ставшей отражением целой эпохи в истории России. Его имя было связано с множеством метафор – «гений взрыва», «бог диверсий», «дед российского спецназа», «личный враг Гитлера». И все эти образные «имена» были даны ему современниками не для красного словца, ибо полковник Старинов еще при жизни стал легендой. Герой этой книги водил поезда и пускал их под откос, строил железные дороги и защитил диссертацию о способах их разрушения. Он ходил в тыл противника в качестве диверсанта и сам обезвреживал вражеских лазутчиков.



Полковник Старинов не только устанавливал имевшиеся на вооружении отечественные мины, но и изобретал новые, ставшие широко известным и во многих странах мира. На протяжении многих десятилетий Илья Григорьевич Старинов занимался подготовкой партизан-диверсантов для нашего Отечества и для дружественных стран, а так же выступал экспертом по вопросам организации антитеррористических мероприятий. Он прожил сто лет. Это были очень непростые сто лет, наполненные достижениями и испытаниями, победами и поражениями. Но каждый год собственного века Илья Старинов проживал, ни на минуту не отделяя себя от своего народа, которому честно служил, следуя гражданском и человеческому долгу до последнего вздоха.



«Гений взрыва»: судьба на фоне эпохи» – не первая книга о легендарном диверсанте, над которой нам посчастливилось трудиться, - делится впечатлениями автор.



Но каждый раз, когда, казалось бы, работа завершена, снова и снова появлялось ощущение некоторой недосказанности. В итоге возникало желание что-то дополнить, что-то представить в ином ракурсе, что-то по-новому осмыслить в биографии полковника Старинова, иными словами – полнее и точнее показать многочисленные грани яркой личности своего героя. Так произошло и с этой книгой.



Несомненно, Илья Григорьевич Старинов вошел в историю партизанского движения и диверсионно-подрывной деятельности как масштабная личность. Но при этом, как и каждый из людей, «гений взрыва» одновременно был просто человеком – страдающим, любящим, ненавидящим, созидающим и разрушающим. Иными словами, он не был святым, но героем он был вне всяких сомнений. И в этом противопоставлении нет противоречия, ибо человеку на протяжении жизни свойственно ошибаться, сомневаться, менять свои убеждения, - резюмирует доктор исторических наук, профессор, и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.





18 августа 2020 года



