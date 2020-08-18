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Не предусмотрено: жители орловского села не первый год просят обустроить автобусную остановку

О своей проблеме нам рассказали жители села Сомово Шаблыкинского района. Дорога есть, автобус ходит, а остановки нет. Почему на проезжей части нет ни заездного кармана, ни остановочного павильона, и будут ли предприниматься меры, выясняла Татьяна Тимохина.


Село Сомово - протяженностью десять с половиной километров, дорога разделяет его на две части. Построили ее на совесть в 2018 году. Водителям ездить стало гораздо лучше, а вот о местных жителях не подумали. 
 
Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района: «Есть ограничительные знаки - движение в населенном пункте, 60 километров в час, но их никто не соблюдает. А чтобы их соблюдали, нужно сделать «лежачих полицейских». Второй момент - нет карманного заезда, чтобы автобусы останавливались и сажали людей».
 
Трасса выходит на Брянскую область, и мчатся по ней не только автобусы и легковые машины, но и огромные фуры. А пешеходный переход расположен довольно далеко от важных социальных объектов и жилых домов. 
 
Об остановках тоже не подумали - павильон есть только с одной стороны дороги. С противоположной - не сделали даже заездного кармана. Место для посадки в автобус «Глыбочки – Орел», который курсирует дважды в сутки, никак не отмечено. 
 
Иван Редькин как глава Сомовского сельского поселения не раз поднимал вопрос с остановкой и переходом. Последнее обращение поступило к депутату Госдумы. С обстановкой в Сомово Ольга Пилипенко решила ознакомиться лично. 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы: «Действительно, трасса опасная здесь, и по новому закону остановки могут быть только в населенных пунктах».
 
Иван Редькин и сам ездит на работу на этом автобусе. Чтобы люди хотя бы не стояли на проезжей части, он поставил лавочку. Но вопрос с оснащением остановки закрывать не собирается. Говорит, писал Блохину, и был у него на приеме, осталось разве что к президенту за помощью обратиться.
 
По словам представителя «Орелгосзаказчика», остановка, как и «лежачие полицейские», не предусмотрена в этом месте из-за отсутствия там электрического освещения.
 
Юрий Иванов, заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «Нами были внесены изменения в проект организации движения, но мы не можем его согласовать, так как в населенном пункте отсутствует освещение. Есть вариант осветить автобусную остановку с помощью солнечной батареи. Сейчас рассматривается вопрос о включении данных работ в программу 2021 года».
 
А пока местных жителей в очередной раз просят потерпеть.



Татьяна Тимохина
18 августа 2020 года
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