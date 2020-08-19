Орловцев приглашают потанцевать в рамках флешмоба «Вперед, Россия!»

Это еще одно мероприятие по случаю празднования Дня Государственного флага РФ.

Танец может быть одиночным или групповым. В качестве фонового сопровождения для плясок выбрана песня Олега Газманова «Вперёд Россия!». Важное условие – участники флешмоба должны передать эстафету трём своим друзьям.





Свои выступления можно загрузить на личные страницы в соцсетях или под записью группы «Большая перемена» , сопроводив публикацию хэштегами #ВпередРоссия, #ЦветаМоейРодины и #БольшаяПеремена с указанием имен, фамилий, возраста и региона.

Итоги конкурса будут подведены в воскресенье, в 18:00 – отметили в городской администрации.