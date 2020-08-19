В Орле продолжают стройку двух детсадов

Это детский сад № 93 на улице Родзевича-Белевича и ясли на улице Планерной.

Работы на первом объекте ведутся в соответствии с графиком и завершены на 40%. Объект должны сдать в эксплуатацию к 10 декабря текущего года.



Возведение яслей началось в конце июня. Сейчас переносится система электроснабжения с территории стройки, уже вырыт котлован и огорожена рабочая площадка, также установлен паспорт объекта. Строительство планируется завершить к 25 июля 2021 года.