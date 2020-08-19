В Орле продолжают стройку двух детсадов

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В Орле продолжают стройку двух детсадовЭто детский сад № 93 на улице Родзевича-Белевича и ясли на улице Планерной.
Работы на первом объекте ведутся в соответствии с графиком и завершены на 40%. Объект должны сдать в эксплуатацию к 10 декабря текущего года.
Возведение яслей началось в конце июня. Сейчас переносится система электроснабжения с территории стройки, уже вырыт котлован и огорожена рабочая площадка, также установлен паспорт объекта. Строительство планируется завершить к 25 июля 2021 года.
Первый объект рассчитан на 155 детей, второй – на 80 – отмечено в сообщении
сайта городской администрации.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года