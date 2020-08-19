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Орловские животноводы отчитались объемами производства

Есть как положительные, так и отрицательные показатели.


К 1 августа этого года на убой в живом весе было произведено 109,7 тысяч тонн скота и птицы. Это на 13% больше показателей за аналогичный прошлогодний период. Однако молока и яиц стало производиться меньше - первое произвели в количестве 65,9 тысяч тонн, что меньше на 2%, а вторых собрали 5,3 млн. штук, и здесь результаты упали на целых 38%.
 
От всего производства животных на убой в регионе преобладает свинина, которой производят 56%, следом идет говядина - 32%. С начала года объемы производства мяса (в живом весе) увеличились среди следующих видов скота: овцы – в 1,6 раза, свиньи - в 1,4 раза и птица – на 3% - отметили в Орелстате.



Артём Ежаков
19 августа 2020 года
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