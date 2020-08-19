Количество сельскохозяйственных животных на Орловщине растет Только овец стало меньше.





К 1 августа 2020 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывает 150,8 тысяч голов, что на 2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. На 1% увеличилось число коров – их в регионе 30,2 тысяч. На 34% подросло поголовье свиней – всего их 567,8 тысяч, а птица показала прирост в 5% - пернатых на Орловщине 1332,5 тысяч голов.



Существенное уменьшение показало поголовье овец – их показатель упал на 23%, число особей показывает отметку в 3,2 тысяч – указано в сообщении Орелстата.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



