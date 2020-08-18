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Подозреваемый в изнасилованиях в Орле признался в совершенных преступлениях

Правоохранители будут настаивать на его содержании под стражей. Орловец находился в федеральном розыске. Подробности криминальной истории - у Ивана Суверина.


Орел. СНТ «Дормашевский». Кто-то выращивал здесь цветы и нехитрый урожай. А кто-то собирал совсем другую, криминальную жатву. Многие садоводы идут на участки по тропинке, которая петляет через железнодорожные пути и лесопосадки. Именно здесь насильник караулил своих жертв. 
 
Вадим Жуков, старший следователь контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия, обвиняемый изнасиловал двух местных жительниц, при этом в каждом случае угрожал потерпевшим убийством с применением имеющегося у него при себе ножа».
 
Стражи порядка смогли предупредить дачников о возможной близости преступника, не поднимая при этом паники. Тем временем, розыск, в который включились все наружные службы полиции, увенчался успехом.
 
Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Подозреваемый был задержан сотрудниками Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Орлу в переулке Бетонный в Заводском районе областного центра. Им оказался 54-летний мужчина без определенного места жительства».
 
Под давлением собранных следствием улик задержанному пришлось признаться в содеянном. 
 
Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. И если есть другие потерпевшие, их просят обратиться в органы полиции или следственного комитета. Но и по тем материалам, которые уже есть у правоохранителей, сластолюбцу с ножом может грозить до 10 лет тюрьмы.



Иван Суверин
18 августа 2020 года
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