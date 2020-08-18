Жители Глазуновского района Орловской области показали свои достижения губернатору Андрей Клычков сегодня совершил рабочую поездку в район.





В Глазуновке ведется благоустройстве дворов. Сейчас уже можно увидеть плоды совместной работы власти, подрядчиков и жителей. В среднем в Глазуновке в год приводят в порядок два двора. Не забывают и про общественные территории. Благоустройство площади имени Ленина в поселке прошло по программе «Формирование комфортной городской среды». Основная часть средств ушла на реконструкцию фонтана. Он здесь до этого тоже был, но не работал. Теперь - не выключается. Благодаря ему, говорят местные жители, стали чаще встречаться. Приходят сюда, чтобы отдохнуть. Работать фонтан будет вплоть до ноября. А уже в новом году здесь появится подсветка и на клумбах, украсят их и малые архитектурные формы. Проект в стадии разработки. Александр Осин, глава администрации Глазуновского района: «Фонтан стоит 1 миллион 400 тысяч рублей, и порядка 600 тысяч ушло на благоустройство - лавочки и тротуарная плитка. На этом мы останавливаться не будем, и в дальнейшем и площадь Воинской славы, и улица Ленина будут реконструированы». Результат первого этапа реконструкции в ходе рабочей поездки проверил глава региона. Со дня его последнего визита изменился и мемориал воинской славы. Заменили мраморные плиты с именами погибших за свободу родины. В их честь установили и поминальный колокол - Глазуновский район три года был в оккупации. Помимо благоустройства в районе аграрии наращивают обороты. Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Если в прошлом году 60 тысяч тонн зерна было, то уже сейчас уже после двух третей убранных массивов уже 92 тысячи тонн зерна. И это говорит о том, что район будет увеличивать свою доходную базу, которая позволит дальше жить и развиваться». Поэтому в развитие и вкладывают. Сушка, переработка и длительное хранение зерна - в 2021 году эта проблема будет решена. Здесь строят зерноочистительносушильный комплекс. Сергей Борзенков, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «200 миллионов стоит объект. 50 тонн час - приемка зерна. И еще они вкладывают средства, чтобы поставить линию по производству семян - для себя и для других, потому что мы видим сами, что получить результат 63 центнера с 20 тысяч гектаров, как в этой компании, невозможно без элитных семян, без новых сортов». После введения в эксплуатацию первой зерносушилки стартует строительство еще одного комплекса - по хранению семян мощностью 5 тысяч тонн в год. Но есть и проблемы, которые необходимо решать. Жители деревни Ловчиково жалуются на перебои с подачей воды в дома. Проблеме - уже несколько десятков лет. Власти говорят, что проект на новую водонапорную башню готов. Нужно включить в программу.





Анна Вайсергисер

18 августа 2020 года



