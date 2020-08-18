Внимание! Розыск! Отделом полиции №2 УМВД России по г. Орлу по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Полохин Олег Борисович, 1983 года рождения.





Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза круглые большие, лоб высокий, лобные залысины, на лице щетина. Был одет: куртка джинсовая, джинсы, при себе может иметь дорожную сумку красного цвета с белыми надписями по бокам. В случае установления местонахождения разыскиваемого, просьба сообщить по тел.: 02, 112, 40-06-52, 40-06-54, 8-900-484-63-03.





Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области

18 августа 2020 года



