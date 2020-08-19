Коронавирус: в Орловской области зафиксировано 100 смертей На сегодня выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 19 августа выявлен 41 новый случай заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1434. Выздоровели – 4986. Умерло - 100.



Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6520 случаев коронавирусной инфекции.



Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

19 августа 2020 года



