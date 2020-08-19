Ограничено движение транспорта на улице Васильевской в Орле На участке от переулка Западного до Карачевского шоссе.





На этом отрезке идет ремонт асфальта и нанесение разметки, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Работы займут три дня - 19, 20 и 21 августа, могут возникнуть пробки. Водителям стоит заранее выбирать маршруты и быть внимательнее к дорожным знакам.





Мария Семак

19 августа 2020 года



