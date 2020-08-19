В Орловском онкологическом диспансере получено и внедряется новое оборудование Новая медицинская техника помогает выявлять заболевания на ранней стадии и более успешно их лечить. Наш корреспондент Елена Литинская наблюдала за отладкой новых аппаратов и выслушала мнение врачей об их качестве.





Новой современной технике особенно рады хирурги и анестезиологи. Так, неделю назад в операционном блок поступили три легирующих генератора, благодаря которым вмешательства стали менее травматичными, и их длительность сократилась почти на треть. Ведь этот инструмент и разрезает и запаивает ткань сосуда одновременно.



Ярослав Швецов, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Данные генераторы можно применять как в полостной хирургии, так и в эндоскопической хирургии в различных областях онкологии - уроонкологии, онкогинекологии, абдоминальной и торакальной онкологии».

Получил диспансер и четыре наркозных аппарата экспертного класса.



Целый ряд современных аппаратов улучшил возможности лаборатории онкологического диспансера. К примеру, новый гематологический анализатор работает куда быстрее своих более взрослых соседей. Пополнилась лаборатория сразу двумя иммуноферментными анализаторами, которые особенно пригодятся, в том числе и для исследования антител к COVID.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкологический диспансер уже поступили и успешно работают стойки для эндоскопических операций и магнитнорезонансный томограф, который работает каждый день в две смены и обслуживает пациентов всего региона. На сэкономленные при торгах средства будет куплен и новенький 28-срезовый КТ-аппарат.



Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкологического диспансера: «В настоящее время полным ходом идет подготовка помещения под размещение линейного ускорителя, который мы закупили взамен старому гамма-терапевтическому аппарату. Процесс потихоньку идет».

Всего для переоснащения онкологического диспансера на 2020 год предусмотрено потратить более 350 миллионов рублей. Не оставляют власти и планы строительства нового корпуса.



Иван Залогин, руководитель департамент здравоохранения Орловской области: «Регион активно ведет работу по расширению присутствия и участия в программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках строительства нашего хирургического корпуса на базе действующего онкодиспансера. Это крайне важно и позволит нам улучшить как пребывание пациентов, так и качество оказания медицинской помощи и создать более комфортные условия для работы медицинского персонала».

Одна из целей нацпроекта «Здравоохранение» - сокращение смертности от онкологии. По итогам прошлого года впервые цифры статистики стали лучше. Есть надежда, что техническое обновление поможет врачам выявлять и лечить рак еще более успешно.





Елена Литинская

19 августа 2020 года



