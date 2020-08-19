Орловский сквер Артиллеристов ждет преображение Как сообщили городские власти, там будет сделано новое освещение. Уже объявили электронный аукцион среди подрядчиков, готовых взяться за работу.





Контрактом предусмотрены демонтаж 12 старых опор освещения и установка новых - со светодиодными светильниками. Торги запланированы на 27 августа. Работы должны быть выполнены в течение двух недель с момента заключения договора. Начальная стоимость контракта – почти 500 тысяч рублей.





Мария Семак

19 августа 2020 года



