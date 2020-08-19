77% жилого фонда Орловщины готово к зиме

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77% жилого фонда Орловщины готово к зимеВ регионе ведутся активные работы по подготовке объектов отопительной инфраструктуры.
Работы по жилому фонду региона выполнены на 77%, объекты социальной сферы завершены на 76%, в том числе подготовлено 87% школ и 81% детсадов. Медучреждения, другие объекты соцсферы и котельные готовы на 78%, 77% и 81% соответственно.
К 15 сентября должны быть закончены работы на социальных объектах, а к 25 сентября подготовлен к отопительному сезону жилой фонд.
Тепловые сети подготовлены на 66%, из которых 16,7 км капитально отремонтированы или заменены.
Также завершены работы на 52% центральных тепловых пунктов, обслужено 70% трансформаторных подстанций, подготовлено 77% газопроводов, 78% электросетей, из которых капитально отремонтированы и заменены 522,1 км ветхих – сообщает информационный портал Орловской области.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года