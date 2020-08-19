Орловские спасатели продолжают ликвидировать снаряды Накануне они обезвредили более 200 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.





Фронт работ развернулся в Хотынецком и Болховском районах. Рядом с Хотынцом был уничтожен 76-мм артиллерийский снаряд. В окрестностях села Городище были обезврежены шесть 82-мм минометных мин, пара 45-мм снарядов, 13 «лимонок», гранату РГ-42 и кумулятивный заряд. Также уничтожены 200 патронов калибром 7,62.



Спасатели напоминают о чрезвычайной опасности подобных предметов и призывают к немедленному уведомлению соответствующих служб в случае их обнаружения – сообщают в пресс-службе регионального МЧС.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



