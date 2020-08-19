Сахарные заводы Орловщины усовершенствовались на 396,5 миллионов рублей Деньги вложены в ремонт, реконструкцию и модернизацию производства.





Особый упор при обновлении будет сделан на инфраструктуру для производства жома - измельченных корнеплодов сахарной свеклы после извлечения из них сахара. У этого продукта высокий потенциал к экспорту.



В этом году объем производств сахарных заводов региона составляет 18,8 тыс. тонн свёклы в сутки, что на 0,2 больше прошлогодних показателей, а посевные площади Орловщины на данный момент составляют 45,46 тыс. га – отмечает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



