Юноша на «Приоре» покалечил велосипедиста

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Юноша на «Приоре» покалечил велосипедистаИнцидент произошел накануне днем в поселке Нарышкино.
19-летний водитель, управляя «Ладой Приорой», не уступил дорогу 42-летнему велосипедисту. В результате столкновения велосипедист с травмами доставлен бригадой медиков в медучреждение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года