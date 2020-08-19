Юноша на «Приоре» покалечил велосипедиста Инцидент произошел накануне днем в поселке Нарышкино.





19-летний водитель, управляя «Ладой Приорой», не уступил дорогу 42-летнему велосипедисту. В результате столкновения велосипедист с травмами доставлен бригадой медиков в медучреждение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



