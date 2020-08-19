Накануне вечером пенсионер на «Мерседесе» сбил женщину

|
|
|
Накануне вечером пенсионер на «Мерседесе» сбил женщинуДТП произошло в Орле на улице Генерала Родина, 75.
65-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», допустил наезд на 49-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия женщина с полученными травмами была госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении УГИБДД по Орловской области.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года