Накануне вечером пенсионер на «Мерседесе» сбил женщину ДТП произошло в Орле на улице Генерала Родина, 75.





65-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», допустил наезд на 49-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия женщина с полученными травмами была госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении УГИБДД по Орловской области.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



