Девушка попала под большегруз на перекрестке в Орле

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Девушка попала под большегруз на перекрестке в ОрлеДТП случилось сегодня утром.
54-летний водитель КАМАЗа, поворачивая на улицу Розы Люксембург, на регулируемом перекрестке допустил наезд на 24-летнего пешехода. С полученными телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года