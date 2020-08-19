Девушка попала под большегруз на перекрестке в Орле ДТП случилось сегодня утром.





54-летний водитель КАМАЗа, поворачивая на улицу Розы Люксембург, на регулируемом перекрестке допустил наезд на 24-летнего пешехода. С полученными телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



