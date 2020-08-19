Спортсменки Орловского Госуниверситета готовы играть в футбол - большой и малый Футбольная команда ОГУ вернулась к тренировкам после вынужденного перерыва. Впереди у девушек серия турниров разного уровня и в таких разных видах спорта как футбол и мини-футбол. Общим у них является разве что мяч, да и бить по нему можно только ногами. Как быть спортивными универсалами, узнала Анастасия Дорохова.





Первое, что бросается в глаза при сравнении большого футбола и мини-футбола, — это размер площадки. Название вида спорта делает свое дело – в большом футболе площадка большая, в мини - поменьше. Интересно, что в среднее поле для большого футбола при желании можно вместить 2,5 мини-футбольных площадки. И игра на них чувствуется совсем по-разному.



Виктория Некрашевич, футболистка ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «В мини-футболе всегда важны перемещения, всегда нужно двигаться. А в большом футболе важна стартовая скорость. В мини-футболе чаще происходят замены - ты отбегал одну смену в полную силу, потом сел, отдохнул, потом вышел и опять на всю силу бегаешь. В большом футболе такого нет. Ты там должен распределить все свои силы, потому что замены не частые».

Вторым в списке сравнения идет мяч. В футболе большом и мини они схожи разве что формой – оба круглые. А вот различий много. Среди главных - размер и вес. А еще они по-разному ведут себя на поле и также по-разному взаимодействуют ногами игроков.



Маргарита Калинина, футболистка ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «Мини-футбольный мяч – он тяжелее, чем для большого футбола. Также он лучше «прилипает» к ноге. Мне больше нравится играть мини-футбольным мячом. И если бить по воротам, удар получается намного плотнее и сильнее».

Главная задача в любом футболе – забить мяч в ворота. Вне зависимости от их размера. Делают это футболистки «ОрелГУ-КПРФ» с ближнего и дальнего расстояния, в игре, со штрафных и пенальти. Умеют отражать нападения соперника и наши вратари. Хотя игра в больших и маленьких воротах сложна для быстрой адаптации.



Карина Афанасьева, голкипер ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «Если ты вратарь не очень высокого роста, тебе гораздо сложнее отразить удар на большом поле, потому что там ворота гораздо больше, чем в мини-футболе. Там все удары гораздо сложнее берутся. В мини-футболе у тебя гораздо больше шансов отразить любой удар».

Площадка, мяч, ворота – это только некоторые из отличий большого футбола и его мини-брата. Есть еще очень много нюансов. Но наши девушки заметны и в большом футболе и в мини. Двукратные победительницы Первой лиги по мини-футболу, постоянные участницы Высшей лиги. Футболистки ОГУ дают бой лучшим командам страны в двух внешне похожих, но таких разных видах спорта.



Сергей Акулов, главный тренер ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «Нам приходится немного разрываться. Где-то это даже немного травмоопасно. Но мы стараемся всех держать в хорошей форме. Там даже разные группы мышц работают. Разная техника, разная тактика. Но чем разнообразнее, тем быстрее растут игроки».

Активный игровой сезон у девушек начнется в сентябре. До конца года спортсменки успеют не раз поменять и площадки, и мяч, и ворота, и обувь в погоне за главной спортивной целью – победой.





Анастасия Дорохова

19 августа 2020 года



