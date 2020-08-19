Жильцы ветхих и аварийных домов Орла пожаловались прокурору Сегодня прокурор Орловской области Владислав Малкин провел тематический личный прием граждан по одному из самых болезненных в городе вопросов: в прокуратуру пришли жильцы ветхих и аварийных домов.





В списке посетителей - 23 заявителя, делегированных жителями проблемных построек. Многие из них не раз попадали в поле зрения СМИ, как фактически непригодные для проживания. По словам прокурора области, проверка надзорного ведомства ряда озвученных в ходе приёма фактов может обернуться уголовным преследованием. Прием прошел в режиме видеосвязи.





Иван Суверин

19 августа 2020 года



