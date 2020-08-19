Бюджет Орловской области 2019 года показал положительную динамику и сохранил социальную направленность Сегодня парламентарии выслушали годовой отчет об исполнении главного финансового документа региона за предыдущий год. Как правило, публичные слушания по бюджету проходят в мае, но в этом году на сроки повлияла пандемия.





В целом, областной бюджет 2019-го показал положительную динамику и сохранил социальную направленность. В своих докладах это отметили участники слушаний.



Больше 66% от объема расходов ушло на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Главный финансовый документ области неоднократно корректировался. В целом, закон об исполнении бюджета региона облсовету было рекомендовано принять.





Анна Вайсергисер

19 августа 2020 года



