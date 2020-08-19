Полицейские вернули орловцу похищенное имущество на 20 000 рублей И заодно установили злоумышленника.





Ранее в следственные органы с заявлением о краже обратился местный житель. Он заявил, что из взятого им в аренду гаража пропали 5 сборных колес, газовый баллон, тепловая пушка и крепёжная фурнитура.



Как выяснилось, к преступлению оказался причастен знакомый владелицы гаража. Воспользовавшись свободным доступом к постройке, 38-летний мужчина вынес имущество арендатора с целью личного пользования.



В настоящий момент следствие продолжается, ворованное изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения – отмечено в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



