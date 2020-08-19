Четверо орловцев-бутлегеров предстанут перед судом Их обвиняют в производстве и распространении контрафактного алкоголя и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.





Преступная группа насчитывала трёх мужчин и женщину. 61-летний орловец являлся главарем подпольного бизнеса, 29-летний гражданин занимался фасовкой и распространением продукции. Женщина отвечала за заказ этикеток и пробок для оформления и запечатывания товара, а также закупорку продукции. В этом ей помогал третий мужчина.



Лицензий на осуществление законной деятельности подсудимые не имели.



У злоумышленников было изъято 5030 литров спирта на сумму в 320 000 рублей, 5482 готовых пол-литровых бутылки алкоголя суммой более 400 000 рублей. Правообладатели товарных знаков понесли ущерб на сумме более 578 000 рублей.



Материалы уголовного дела переданы в суд – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



