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Четверо орловцев-бутлегеров предстанут перед судом

Их обвиняют в производстве и распространении контрафактного алкоголя и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.


Преступная группа насчитывала трёх мужчин и женщину. 61-летний орловец являлся главарем подпольного бизнеса, 29-летний гражданин занимался фасовкой и распространением продукции. Женщина отвечала за заказ этикеток и пробок для оформления и запечатывания товара, а также закупорку продукции. В этом ей помогал третий мужчина.

Лицензий на осуществление законной деятельности подсудимые не имели.

У злоумышленников было изъято 5030 литров спирта на сумму в 320 000 рублей, 5482 готовых пол-литровых бутылки алкоголя суммой более 400 000 рублей. Правообладатели товарных знаков понесли ущерб на сумме более 578 000 рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд – сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Артём Ежаков
19 августа 2020 года
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