Накануне орловские спасатели предотвратили почти десяток пожаров Огнеборцы продолжают мониторить и подавлять термоточки.





18 августа в Дмитровском, Ливенском, Должанском, Краснозоренском и Покровском районах было выявлено и подтверждено девять очагов загорания стерни и соломы, общей площадью более 8 гектаров. Все они оперативно потушены силами пожарной охраны.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 36 раз, из них – 17 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение стерни и мусора, и 19 – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального управления МЧС.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



