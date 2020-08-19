Больше тысячи орловцев в текущем году позвонили на телефон доверия регионального УМВД Его номер: 8 (4862) 41-38-56 работает круглосуточно и без выходных.





Всего к августу 2020 года по телефону доверия позвонили 1175 орловцев. На линии можно сообщить силовикам о преступлениях и происшествиях, получить консультации по различным ведомственным вопросам и просто выразить благодарность полицейским или пожаловаться на их работу. Все это можно сделать анонимно.



По каждому обращению обязательно проводится проверка и предоставляется отчетность о проведенных мерах.



Также на территории страны действует общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122, предназначенный для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях. Звонок на него бесплатный и анонимный. Линия действует круглосуточно – сообщают в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



