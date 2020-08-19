До 30 сентября на Комсомольской в Орле ограничено движение Это связано с работами по замене участка канализации.





Работы по замене аварийного участка канализационной трубы ведутся на участке от дома №340 до дома №354 по ул. Комсомольской. В связи с этим с 17 августа по 30 сентября 2020 года введено временное ограничение движения транспортных средств, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

19 августа 2020 года



