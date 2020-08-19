Вакцинация от коронавируса в Орловской области начнется в октябре Об этом рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин в рамках онлайн-брифинга.





Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Наиболее массовая вакцинация от ковида начнется в октябре. После того, как вакцина пройдет все необходимые испытания, проверки. Надеемся, что она дойдет максимально быстро и до Орловской области. Прививка, которая поступит в октябре, будет иметь целевую направленность. Первые, кто будут вакцинироваться, – учителя, медики. Члены правительства не будут входить в первую группу. Мы будем работать строго в соответствии с рекомендациями».





Анастасия Дорохова

19 августа 2020 года



