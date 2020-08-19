В Орловской области плохая статистика по выздоровевшим от коронавируса? На этот вопрос ответил глава департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга.





Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Статистика формируется из выгрузок соответствующего единого ресурса, который был создан специально. Там все сведения о заболевших, всё, что с ними происходит. В ближайшее время у нас будет проведена сверка с медорганизациями. Говорить о том, что у нас есть какие-то проблемы, – преждевременно. Сегодня один показатель, завтра - другой. Действительно, у нас те пациенты, которые госпитализированы – они лечатся не две недели, а несколько дольше. За последние недели в других регионах Черноземья было меньше заболеваний. Динамика выздоровевших также у нас снизилась в связи с тем, что количество заболевших было больше. Но в принципе сложностей здесь нет. Думаю, что в ближайшее время эти показатели выровняются».





Анастасия Дорохова

19 августа 2020 года



