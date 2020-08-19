Младенец в Орле по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ Правда, речь идет уже не о борьбе с коронавирусом.





О том, что на аппарате ИВЛ в Орле находится шестимесячный ребенок, сообщил в понедельник во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков. Подробности о заболевании коронавирусом грудного ребенка рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин:



Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «У ребенка был выявлен коронавирус в августе. На ИВЛ он с января. Он родился с экстремально низкой массой тела в январе. По своим основным состояниям он подключался к аппарату ИВЛ. У него выявлено носительство коронавируса, в настоящее время, как я знаю, анализ у него отрицательный. По коронавирусу он носитель, но у него много других проблем со здоровьем. В настоящее время то, что у него проявился коронавирус, – он не утяжелил его текущее состояние и никак не повлиял на его остальные патологии».





Анастасия Дорохова

19 августа 2020 года



