Орловец может получить до 7 лет за призывы к терроризму Противоправные взгляды обвиняемый распространял в Интернете.





Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности мужчина размещал в публикациях в свободном доступе для неограниченного числа лиц.



В настоящее время обвинительное заключение утверждено и вместе с материалами дела передано для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



