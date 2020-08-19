Пьяный курянин, побивший полицейского, осужден на 6 лет тюрьмы Однако приговор еще не вступил в законную силу.





Ранее мужчина нанес множественные удары руками и ногами по голове сотруднику патрульно-постовой службы, находящемуся при исполнении. Пострадавший страж правопорядка получил легкий вред здоровью.



Подсудимый не желал нести административную ответственность за употребление алкоголя в запрещенном месте, в связи с чем совершил преступление. Все случилось в городе Орле на территории Прокуровского лесопарка.



Отбывать наказание буйный житель Курска будет в исправительной колонии общего режима – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



