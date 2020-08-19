Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все заболевшие продолжают наблюдаться региональным Роспотребнадзором и областным департаментом здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 3149 жителей Орла, 763 инфицировано в Орловском районе, 601 зараженный находится в городе Мценске и Мценском районе, 243 человека болеют в Урицком районе, 226 – в Ливнах, 199 – в Болховском районе, 134 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 95 – в Хотынецком районе, 101 − в Ливенском районе, по 80 – в Новосильском и Свердловском районах, 79 – в Кромском районе, 77 - в Верховском районе, 68 − в Покровском районе, 65 – в Малоархангельском районе, 64 – в Шаблыкинском районе, 59 – в Знаменском районе, по 56 - в Залегощенском и Глазуновском районах, 51 − в Должанском районе, по 39 – в Колпнянском и Троснянском районах, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – отмечено в сообщении областного информационного портала.









Артём Ежаков

19 августа 2020 года



