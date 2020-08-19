Сегодня православные верующие отмечают Преображение Господне Это один их 12 главных праздников. В народе его еще называют Яблочным Спасом.





По преданию, в этот день Иисус предстал перед своими учениками на горе Фавор, явив свою божественную сущность.



В народе сегодняшний день называют Яблочным Спасом. Как раз в это время в садах начинают собирать яблочный урожай. По традиции, в храмах во время праздничных служб освящают первые плоды.





Юлия Опанасюк

19 августа 2020 года



