На развитие лесного хозяйства региона направят 98 миллионов рублей Деньги предусмотрены на решение целого комплекса задач.





Разработаны и утверждены 92 маршрута патрулирования. Закупается новая техника, заключён контракт на проведение подготовительного этапа лесоустроительных работ в Дмитровском лесничестве. Сажают деревья и кустарники - 54 гектара уже освоили, посадка еще на 9-ти запланирована на осень.





Мария Семак

19 августа 2020 года



