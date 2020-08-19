Демографическая ситуация: настоящее и будущее Комментарий доктора экономических наук, профессора, академика Российской академии наук Абела Гезевича Аганбегяна.





Тенденция снижения численности населения — увы, неблагоприятный тренд. Владимир Путин в своем Указе от 7 мая 2018 года «О перспективах развития страны» поставил уровень жизни и сохранность населения России в один ряд как целевые установки социально-экономического роста. Согласно прогнозу Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. В уходящем году население России сократилось примерно на 300 тыс. жителей. Это демографический кризис или естественный процесс? То, что это неблагоприятная тенденция, очевидно.



В своей статье «О необходимости новой социально-экономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Абел Гезевич Аганбегян анализирует показатели движения населения в России, в которой использует широкий массив статистической информации в динамике. С разрешения автора, мы знакомим читателя с научной статьей, впервые опубликованной в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3, 2020 г., Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).



«С 2016 по 2019 г. рождаемость сократилась на 400 тыс. человек из - за снижения численности женщин в фертильном возрасте и из-за сокращения суммарного коэффициента рождаемости в возрасте от 20 до 35 лет. Пять лет назад в этих возрастах насчитывалось около 17 млн. женщин. С 2017 г. их число стало ежегодно сокращаться из-за снижения рождаемости, особенно значительно с 1992 до 2005 г. В 2030 г. число фертильных женщин в указанном возрасте сократится до 11 млн., и они, естественно, родят меньше детей. С другой стороны, нужно учесть число детей, которых одна женщина рожает в фертильном возрасте. Максимум этот показатель - суммарный коэффициент рождаемости - достиг в 2015 г. - 1,777. С 2016 г. он стал сокращаться и в 2019 г. составил всего 1,502. В значительной мере это связано со снижением реальных доходов семей на 10% в период стагнации и неопределенностью перспектив развития. Особое значение при этом имеют происходящие возрастные изменения структуры населения, за последние пять лет население в трудоспособном возрасте уменьшилось на 5 млн. человек. Особенно заметно сокращение населения, включая его отток на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, где и без того плотность населения крайне низка. Но как только появился план в виде принятых конкретных программ «Демография» и «Здоровье», которые начали осуществляться с 2006 г., при намного меньшем приросте финансирования за 2006 - 2013 гг. были достигнуты впечатляющие результаты. Таким образом, целевое управление имеет неоспоримые преимущества перед бесцелевым управлением. При этом формального указания цели на конечный период недостаточно. Указанные выше программы «Демография» и «Здоровье» были весьма конкретными. Например, в соответствии с программой «Здоровье» в России были построены крупные кардиологические, онкологические и травматологические, а также десятки перинатальных центров. То есть нужно не просто определить цель, но и пути достижения этой цели» –отметил академик РАН Абел Аганбегян.



Таким образом, с учетом тенденции снижения численности населения из-за снижения рождаемости, в центре внимания будут находиться ресурсы здравоохранения, о которых стоит задуматься уже сейчас.





19 августа 2020 года



