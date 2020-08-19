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Электронные или обычные трудовые книжки?

ВЦИОМ продолжает проводить опросы населения РФ, интересуясь мнением народа на актуальные темы.


С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка - новый формат бумажного документа. 19 июля этого года был проведен всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» по поводу ввода электронных трудовых книжек. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. .

Согласно опросу, у 92% совершеннолетних россиян имеется трудовая книжка. Среди работающего населения большинство работает официально, с записью в трудовой книжке — 84%. Эта доля выше в крупных городах: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 91%, в городах с 500-950 тыс. жителей 87%. Не имеют официальной записи в трудовой книжке о своём нынешнем месте работы 14% респондентов.

83% опрошенных знают или слышали о введении электронного формата трудовых книжек. Но 56% респондентов (кроме неработающих пенсионеров) не хотели бы оформлять электронный документ. 29% ответили «да, хотел бы оформить», 6% опрошенных уже оформили.

В чем же преимущество электронной версии трудовой книжки перед бумажной? (открытый вопрос). По 12% ответов – «надежно», «удобно, доступно»; 10% - «доступность информации, простота ее получения», 9% - «в случае потери трудовой книжки данные можно восстановить из электронной версии». Но! 34% респондентов опасаются возможной потери данных из-за сбоев или взлома системы. Эксперты кафедры социологии и информационных технологий Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС согласны с этим мнением россиян, поскольку в последнее время участились случаи вброса данных пользователей в свободное пользование в интернете, что не может не настораживать, и что, конечно, не способствует доверию населения к электронным способам хранения той или иной личной информации.


19 августа 2020 года
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