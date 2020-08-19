В ИК-5 перехватили уже третий квадрокоптер за год На этот раз по воздуху хотели передать телефон.





Попытка доставки запрещенного предмета заключенному была пресечена благодаря полученной ранее оперативной информации.



В отношении 27-летнего мужчины, попытавшегося передать телефон, составлен административный протокол – сообщает пресс-служба регионального УФСИН.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



