Орловец принес свет в село Богодухово Не без помощи прокуратуры.





Житель Богодузово обратился в прокуратуру с претензией на недостаточное освещение на улице Молодежной. В ответ на постановление, выданное прокуратурой Свердловского района, администрацией Богодуховского сельского поселения были проведены работы по восстановлению освещения.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



