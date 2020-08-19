Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе Средний размер выплат составил 14 525 рублей.





По данным регионального отделения ПФР, на 1 июля этого года на учете находится 267,9 тысяч пенсионеров, 183,5 тысяч из которых получают страховые пенсии по старости, а 67,2 тысячами человек производятся выплаты по государственному пенсионному обеспечению – сообщает региональное управление службы статистики.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



