Отскочившее от фуры колесо попало в женщину Инцидент произошел сегодня утром в Ливенском районе Орловской области.





Во время движения большегрузного транспорта в районе 128 километра автодороги Орел-Тамбов произошло отделение колеса от транспорта, которое отскочило в пешехода.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате ДТП гражданка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.



На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото пресс-службы ГУ МСЧ России по Орловской области.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



