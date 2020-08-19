Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 41 случай - за сутки. Число летальных исходов достигло сотни. Статистика и комментарии властей - в нашем выпуске.



- Снести, нельзя проживать! Почему орловцы не могут переехать из аварийных домов? За ответом они сегодня отправились в прокуратуру области.



- Динамика - положительная, направленность - социальная. Какую оценку депутаты дали реализации бюджета региона? Мы были сегодня на публичных слушаниях.



- Один из главных и ароматных. Православные верующие сегодня отмечают Преображение Господне и несут в храмы яблоки. Об истории праздника и традициях дня сегодняшнего - наш сюжет.



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Вести-Орёл

19 августа 2020 года



